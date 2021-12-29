В Дрогичинском районе застрелили лося

Источник материала: БелТА

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе устанавливают обстоятельства незаконной добычи лося, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Факт браконьерства был выявлен на территории республиканского ландшафтного заказника "Званец". При проведении совместного рейда работников заказника и сотрудников Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира была обнаружена шкура лося. На место вызвали следственно-оперативную группу Дрогичинского РОВД.

Вред, причиненный окружающей среде, составил 300 базовых величин, или Br8,7 тыс., что является ущербом в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.282 УК. Личность подозреваемого в браконьерстве установлена. В настоящее время осуществляется генетическая экспертиза фрагмента шкуры и мяса животного, изъятого из холодильника подозреваемого.

Всего в преддверии новогодних праздников государственные инспекторы Брестской области выявили четыре факта незаконной охоты на диких животных. В Дрогичинском и Ивацевичском районах браконьеры застрелили по три европейские косули. В каждом случае ущерб оценен в 360 БВ, или Br10,4 тыс. В Слонимском районе Гродненской области во время охоты на зайца мужчина незаконно подстрелил самца европейской косули, тем самым нанеся вред природе в 120 БВ, или Br3,4 тыс.

Все подозреваемые в браконьерстве установлены. Правоохранительные органы проводят проверки с последующим возбуждением уголовных дел. У подозреваемых изъято 6 единиц огнестрельного оружия и незаконно добытая продукция.-0-