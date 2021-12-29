Курсы валют на 30.12.2021

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5249 0.0066 1 USD Евро 2.8545 0.0027 1 EUR Российский рубль 3.4334 0.0079 100 RUB Гривна 9.2847 0.0266 100 UAH Тенге 5.795 -0.0042 1000 KZT Юань 3.964 0.0104 10 CNY

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