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Некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев отменят в Минске 1 января

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев отменят в Минске 1 января

1 января 2022 года внесут изменения в работу городского пассажирского транспорта – некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев не будут ходить, сообщается на сайте «Минсктранса».

Изменения в работу городского транспорта вносятся из-за прогнозируемого снижения пассажиропотока.

В частности, 1 января не будут работать автобусные маршруты №№ 61, 114С, 151э, 83э, 66, 94С, 76э.

Некоторые маршруты не будут работать в первой половине дня, с 6:00 до 14:00: 51-й, 71-й автобусы, 12-й и 60-й троллейбусы.

Отменяется работа с 6:00 до 10:00 автобусов №№60, 96; троллейбусов №№30, 47, 51; 4-го трамвая.

С 6:00 до 11:00 не будет ходить автобус №119С.

Подробнее о том, какие маршруты городского транспорта уменьшат свой подвижный состав, читайте на сайте minsktrans.by.

Фото: архив БЕЛТА

 

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1 января 2022 года внесут изменения в работу городского пассажирского транспорта – некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев не будут ходить,...
 
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