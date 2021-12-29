В польской Познани освистали президента во время официального визита

Источник материала: ОНТ

Президентство пройдет, позор останется. В городе Познань освистали польского президента во время его визита.

Дуда приехал отмечать государственный праздник Великопольского восстания, только вот видеть лидера страны были не рады. Люди выкрикивали лозунги «ты будешь сидеть», «президентство пройдет, позор останется» и про игнорирование законов, прописанных в конституции. Несмотря на то, что президент Польши наложил вето на скандальный закон против независимых СМИ, который сам же инициировал, его все равно встретили акцией протеста. Люди считают, что Дуда похоронил остатки своего авторитета не только в Польше, но и во всем мире.

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