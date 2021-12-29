ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В польской Познани освистали президента во время официального визита

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В польской Познани освистали президента во время официального визита

Президентство пройдет, позор останется. В городе Познань освистали польского президента во время его визита. 

Дуда приехал отмечать государственный праздник Великопольского восстания, только вот видеть лидера страны были не рады. Люди выкрикивали лозунги «ты будешь сидеть», «президентство пройдет, позор останется» и про игнорирование законов, прописанных в конституции. Несмотря на то, что президент Польши наложил вето на скандальный закон против независимых СМИ, который сам же инициировал, его все равно встретили акцией протеста. Люди считают, что Дуда похоронил остатки своего авторитета не только в Польше, но и во всем мире.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентство пройдет, позор останется. В городе Познань освистали польского президента во время его визита.  Дуда приехал отмечать государственный праздник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 30.12.2021
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by