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Скорая помощь во Франции станет платной в 2022 году. Но не для всех!

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скорая помощь во Франции станет платной в 2022 году. Но не для всех!

Скорая медицинская помощь во Франции станет платной в 2022 году для тех, кому не потребуется госпитализация, сообщает Telegram-канал Sputnik France.

Вызов кареты скорой помощи на дом будет обходится в 19,61€ и страховками не покрывается.

Французские медики опасаются, что конфликтных ситуаций с пациентами может стать больше, а финансовые хлопоты лягут на врачей в разгар эпидемии.

Отмечается, что «скорая» во Франции может ехать к человеку полдня. Люди уже знают, что вызывать ее стоит в крайних случаях, а в других – лучше подумать о тех, кому она нужнее.

Французским пользователям соцсетей новшество явно не по вкусу.

Фото: Telegram-канал Sputnik France

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Скорая медицинская помощь во Франции станет платной в 2022 году для тех, кому не потребуется госпитализация, сообщает Telegram-канал Sputnik France. Вызов кареты скорой помощи...
 
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