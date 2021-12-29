Скорая помощь во Франции станет платной в 2022 году. Но не для всех!

Источник материала: ОНТ

Скорая медицинская помощь во Франции станет платной в 2022 году для тех, кому не потребуется госпитализация, сообщает Telegram-канал Sputnik France.

Вызов кареты скорой помощи на дом будет обходится в 19,61€ и страховками не покрывается.

Французские медики опасаются, что конфликтных ситуаций с пациентами может стать больше, а финансовые хлопоты лягут на врачей в разгар эпидемии.

Отмечается, что «скорая» во Франции может ехать к человеку полдня. Люди уже знают, что вызывать ее стоит в крайних случаях, а в других – лучше подумать о тех, кому она нужнее.

Французским пользователям соцсетей новшество явно не по вкусу.

Фото: Telegram-канал Sputnik France

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