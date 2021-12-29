|
Скорая помощь во Франции станет платной в 2022 году. Но не для всех!
Источник материала: ОНТ
Скорая медицинская помощь во Франции станет платной в 2022 году для тех, кому не потребуется госпитализация,
Вызов кареты скорой помощи на дом будет обходится в 19,61€ и страховками не покрывается.
Французские медики опасаются, что конфликтных ситуаций с пациентами может стать больше, а финансовые хлопоты лягут на врачей в разгар эпидемии.
Отмечается, что «скорая» во Франции может ехать к человеку полдня. Люди уже знают, что вызывать ее стоит в крайних случаях, а в других – лучше подумать о тех, кому она нужнее.
Французским пользователям соцсетей новшество явно не по вкусу.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорая медицинская помощь во Франции станет платной в 2022 году для тех, кому не потребуется госпитализация, сообщает Telegram-канал Sputnik France. Вызов кареты скорой помощи...
|
Архив (Разное)