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Чаепитие со сладостями и новогодняя сказка: в социально-педагогическом центре с приютом Ленинского района Минска встречали гостей

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чаепитие со сладостями и новогодняя сказка: в социально-педагогическом центре с приютом Ленинского района Минска встречали гостейМинска встречали гостей" class="one-news__figure-img">

Эти предпраздничные дни особенно насыщенные. В путь добрые волшебники отправляются с самого утра. Чаепитие со сладостями и новогодняя сказка сегодня и в социально-педагогическом центре с приютом Ленинского района Минска. 

Нарядные малыши, украшена елка и много сюрпризов. К встрече с гостями здесь готовились долго. Учили стихи и танцы, чтобы удивить взрослых. Получилось даже лучше, чем ожидали, гости аплодировали, дарили подарки и получали их в ответ. А еще много говорили о мечте – она тут одна на всех. Каждый из этих малышей ждет, когда мама и папа одумаются.

Дети должны жить в семье. И здесь делают все, чтобы помочь и родителям вернуться к нормальной жизни и забрать домой своего ребенка. Как несколько дней назад смогла мама одного из воспитанников, этот новый год мальчик встретит с родными. Такой же новости ждут еще 18 воспитанников центра.

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Теги: Минск
 
 
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Эти предпраздничные дни особенно насыщенные. В путь добрые волшебники отправляются с самого утра. Чаепитие со сладостями и новогодняя сказка сегодня и в...
 
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