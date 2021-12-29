Благотворительная акция «Наши дети»: сказочных героев встречали в столичном научно-практическом центре детской хирургии

Источник материала: ОНТ

Подарить новогоднее настроение и радость каждому ребенку. Особенно тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию – остался без родителей или вынужден встречать праздник в больнице. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжает удивлять маленьких белорусов. Сказочных героев сегодня встречали в столичном научно-практическом центре детской хирургии.

Сейчас здесь проходят лечение около сотни ребят. Их мечта – скорее выздороветь и уже следующий Новый год встретить дома. Ну а пока Дед Мороз и его помощники приходят к малышам прямо в больничные палаты. Такому сюрпризу оказались рады все – и дети, и их родители.

С наступающими праздниками маленьких пациентов и их родителей поздравил вице-премьер Игорь Петришенко. Все внимание сегодня, конечно, малышам. Однако без подарка не остался и сам центр, который переоснащается новым оборудованием.

Участникам акции уже стали более полумиллиона маленьких белорусов. Благотворительный марафон добрых дел продлится и после Нового года.

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