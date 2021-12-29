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Топ-5 новогодних традиций разных стран, которые вас удивят

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Топ-5 новогодних традиций разных стран, которые вас удивят

У многих из вас есть свои новогодние традиции. Например: написать желание на листике бумаги под бой курантов, поджечь, а пепел добавить в бокал и успеть выпить. А вот во что в новогоднее время верят в разных точках мира? Мы сделали небольшой обзор.

ФОТО: pixabay.com

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У многих из вас есть свои новогодние традиции. Например: написать желание на листике бумаги под бой курантов, поджечь, а пепел добавить в бокал и успеть выпить. А вот...
 
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