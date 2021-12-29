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Спринт коньковым ходом на престижной лыжной многодневке мира «Тур де Ски» выиграл представитель Норвегии

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спринт коньковым ходом на престижной лыжной многодневке мира «Тур де Ски» выиграл представитель Норвегии

Стартовала престижная лыжная многодневка мира «Тур де Ски». Самую яркую дисциплину, спринт коньковым ходом, выиграл представитель Норвегии Йоханнес Клебо.

Весь пьедестал разделила всего одна секунда. Второе место занял Ришар Жуве из Франции, третье – еще один француз Люка Шанава. Ни один из россиян не смог пробиться в решающий раунд соревнований. 

Женский спринт выиграла американка Джессика Диггинс.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (дважды подряд) и Диггинс.

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Стартовала престижная лыжная многодневка мира «Тур де Ски». Самую яркую дисциплину, спринт коньковым ходом, выиграл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Весь...
 
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