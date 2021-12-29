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В Рупольдинге завершилась биатлонная рождественская гонка

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Рупольдинге завершилась биатлонная рождественская гонка

В Рупольдинге завершилась биатлонная рождественская гонка. В масс-старте победу одержали немцы Янина Хеттих и Эрик Лессер.

Тандем из Германии показал время 31 минуту и 4 секунды. Вторыми стали украинцы Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Россияне финишировали на третьем месте. Далее команды вышли на гонку преследования, где равных не было уже австрийцам Феликсу Ляйтнеру и Лизе-Терезе Хаузер. Вторыми стали россияне, а тройку замкнули чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж. В Рождественской гонке 2021 года принимали участие десять команд из девяти стран.

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В Рупольдинге завершилась биатлонная рождественская гонка. В масс-старте победу одержали немцы Янина Хеттих и Эрик Лессер. Тандем из Германии показал время 31...
 
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