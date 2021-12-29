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Необычное горячее блюдо на Новый год Тигра – гости сойдут с ума от восторга! Невероятно аппетитно – и очень сытно! Попробуйте сами!

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Необычное горячее блюдо на Новый год Тигра – гости сойдут с ума от восторга! Невероятно аппетитно – и очень сытно! Попробуйте сами!

Чем накормить гостей в праздничный новогодний вечер? Таким вопросом задается почти каждая хозяйка. Предлагаем приготовить на Новый год лазанью – и гостей удивите, и точно никто голодным не уйдет. Блюдо очень сытное, невероятно аппетитное и безумно вкусное. Убедитесь сами!

Как готовить: на сковороду в горячее растительное масло положите 2 зубчика измельченного чеснока, мелко порезанную луковицу, крупно тертую морковь. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте 500 г фарша, перемешайте и жарьте до готовности. В конце добавьте 400 г томатной пасты, перемешайте и закройте крышкой. Тушите на медленном огне около 15 минут. Добавьте соль и базилик по вкусу. У вас получился соус болоньезе.

В сотейнике растопите 100 г сливочного масла, вмешайте 100 г муки и постепенно добавьте 1 л молока. Если остались комочки, выручит погружной блендер. На среднем огне, помешивая, доведите соус до кипения – он начнет загустевать. Добавьте соль, ¼ ч. л. молотого мускатного ореха – не переборщите! Соус бешамель для лазаньи готов.

Соберите лазанью в форме для запекания в таком порядке:

  • белый соус бешамель;
  • листы лазаньи;
  • болоньезе;
  • тертый твердый сыр; 
  • белый соус бешамель.

Затем все слои повторите столько раз, насколько хватит глубины формы, учитывая, что готовая лазанья немного поднимется. Сыра берите около 400 г

Поставьте лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 40 мин. В конце посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку еще на 5 мин. Всё – блюдо готово!


Секреты приготовления:

1. Базилик и мускатный орех придают блюду особый вкус.

2. Полейте соусом бешамель дно формы перед тем, как выложить туда лазанью, чтобы 1-й слой не был твердым.

3. Заливайте листы лазаньи соусом бешамель так, чтоб не оставалось ни единого сухого места.

4. Бешамель можно заменить и обычным майонезом – блюдо все равно получается очень аппетитным, а время приготовления лазаньи сократится.

Недавно мы писали, какие еще потрясающие горячие блюда можно приготовить на Новый год Тигра.

Главное фото: depositphotos.com


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Чем накормить гостей в праздничный новогодний вечер? Таким вопросом задается почти каждая хозяйка. Предлагаем приготовить на Новый год лазанью – и гостей удивите,...
 
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