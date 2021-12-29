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Как выбрать самые вкусные мандарины к новогоднему столу?

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать самые вкусные мандарины к новогоднему столу?

У каждого большого праздника есть свои атрибуты и традиции – и именно они создают настроение. Новый год – это бенгальские огни, оливье и, конечно же, мандарины! К последним мы решили сегодня подойти с особой тщательностью: пристально изучим, какие виды мандаринов бывают, как определить самый сладкий фрукт и выращивают ли эти ароматные цитрусовые в наших широтах?

 

РассФОТО: pixabay.com

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У каждого большого праздника есть свои атрибуты и традиции – и именно они создают настроение. Новый год – это бенгальские огни, оливье и, конечно же, мандарины! К...
 
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