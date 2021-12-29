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Как выбрать самые вкусные мандарины к новогоднему столу?
Источник материала: ОНТ
У каждого большого праздника есть свои атрибуты и традиции – и именно они создают настроение. Новый год – это бенгальские огни, оливье и, конечно же, мандарины! К последним мы решили сегодня подойти с особой тщательностью: пристально изучим, какие виды мандаринов бывают, как определить самый сладкий фрукт и выращивают ли эти ароматные цитрусовые в наших широтах?
РассФОТО: pixabay.com
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У каждого большого праздника есть свои атрибуты и традиции – и именно они создают настроение. Новый год – это бенгальские огни, оливье и, конечно же, мандарины! К...
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