Как выбрать самые вкусные мандарины к новогоднему столу?

Источник материала: ОНТ

У каждого большого праздника есть свои атрибуты и традиции – и именно они создают настроение. Новый год – это бенгальские огни, оливье и, конечно же, мандарины! К последним мы решили сегодня подойти с особой тщательностью: пристально изучим, какие виды мандаринов бывают, как определить самый сладкий фрукт и выращивают ли эти ароматные цитрусовые в наших широтах?

РассФОТО: pixabay.com

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