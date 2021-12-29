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Ученые изучили мумию древнеегипетского фараона при помощи КТ. Вот что они увидели!

29.12.2021 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые изучили мумию древнеегипетского фараона при помощи КТ. Вот что они увидели!

Умер в 35! Рост 169 сантиметров! Впервые ученые изучили мумию древнеегипетского фараона при помощи компьютерного томографа! Узнали много нового. 

Как минимум – увидели лицо древнеегипетского правителя Аменхотепа I, при этом не снимая маску и бинты. Как максимум – узнали, что все внутренние органы, кроме сердца, удалены через отверстие в боку. А тело набито тканью. Обнаружили мозг внутри черепа, чего никогда не встречалось у других мумий. Также исследователи заметили множество повреждений, сделанных уже после мумификации. Что может говорить о том, что это дело рук расхитителей гробниц. Ученые надеются – изучение и других останков при помощи КТ поможет больше узнать о прошлом.

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Умер в 35! Рост 169 сантиметров! Впервые ученые изучили мумию древнеегипетского фараона при помощи компьютерного томографа! Узнали много нового.  Как минимум –...
 
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