Альфа-Банк завершил покупку Франсабанка

Источник материала: Myfin



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Сумма сделки составила 26,847 млн рублей, что равняется половине уставного капитала Франсабанка. Этим летом, напомним, Альфа-Банк уже получил разрешение Нацбанка на проведение сделки, однако стороны тогда не смогли договориться. В связи с проведением сделки Франсабанк 30 декабря проведет внеочередное собрание акционеров.

В этом году также произошло еще одно крупное поглощение: МТБанк приобрел акции Идея Банка , а в конце октября была завершена реорганизация.