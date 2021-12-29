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Альфа-Банк завершил покупку Франсабанка

29.12.2021 14:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Альфа-Банк завершил покупку Франсабанка
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Сумма сделки составила 26,847 млн рублей, что равняется половине уставного капитала Франсабанка. Этим летом, напомним, Альфа-Банк уже получил разрешение Нацбанка на проведение сделки, однако стороны тогда не смогли договориться. В связи с проведением сделки Франсабанк 30 декабря проведет внеочередное собрание акционеров.

В этом году также произошло еще одно крупное поглощение: МТБанк приобрел акции Идея Банка, а в конце октября была завершена реорганизация.

 
 
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Альфа-Банк завершил покупку 100% акций Франсабанка. Сделка прошла через Белорусскую валютно-фондовую биржу. В июле этого года Альфа-Банк уже пытался провести сделку,...
 
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