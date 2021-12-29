ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан водитель фуры, сбивший насмерть минчанина в Вилейском районе

29.12.2021 14:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель фуры, сбивший насмерть минчанина, сообщили БЕЛТА в МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 декабря около 18.00 в Вилейском районе. На 34-м км автодороги Н9116 Красное - Илья - Погост вблизи деревни Дворец большегруз сбил 49-летнего минчанина. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции Минской области установили автомобиль и водителя, совершившего смертельный наезд. Им оказался 41-летний житель Докшицкого района.

Провонарушителя задержали дома. В его отношении возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также за оставление в опасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 34-м км автодороги Н9116 Красное - Илья - Погост вблизи деревни Дворец большегруз сбил 49-летнего минчанина. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Водитель с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые изучили мумию древнеегипетского фараона при помощи КТ. Вот что они увидели!
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by