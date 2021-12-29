Задержан водитель фуры, сбивший насмерть минчанина в Вилейском районе

Источник материала: БелТА

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель фуры, сбивший насмерть минчанина, сообщили БЕЛТА в МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 декабря около 18.00 в Вилейском районе. На 34-м км автодороги Н9116 Красное - Илья - Погост вблизи деревни Дворец большегруз сбил 49-летнего минчанина. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции Минской области установили автомобиль и водителя, совершившего смертельный наезд. Им оказался 41-летний житель Докшицкого района.

Провонарушителя задержали дома. В его отношении возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также за оставление в опасности.-0-