Лесничий из Гродненской области продавал предприятию деловую древесину по заниженным ценам

Источник материала: БелТА

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция Гродненской области пресекла деятельность лесничего одного из лесохозяйственных учреждений региона, который продавал деловую древесину коммерческой структуре по ценам ниже биржевых, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Установлено, что на протяжении 2018-2020 годов лесничий продавал деловую древесину коммерческому предприятию по ценам организаций-заготовителей, которые были ниже цен, установленных на биржевых торгах для юридических лиц. Документально продажа учреждением древесины оформлялась в адрес физических лиц, которые не были осведомлены об этой деятельности. Лесничий действовал при пособничестве должностных лиц коммерческого предприятия.

В результате данных сделок лесохозяйственному учреждению причинен ущерб на сумму более Br41 тыс.

По факту злоупотребления властью или служебными полномочиями в отношении лесничего и двух должностных лиц коммерческой структуры возбуждено уголовное дело.-0-