Стало известно, как перед Новым годом будут работать крупные магазины Минска. Многие – до полуночи!

Источник материала: ОНТ

Опубликован график работы крупных магазинов столицы, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

А вот как будут работать универмаги в Минске:

31 декабря – в обычном режиме – до 21.00;

1 января – выходной;

7-го – ЦУМ с 9:00 до 21:00, другие – с 10:00 до 20:00.





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