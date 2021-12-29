|
Стало известно, как перед Новым годом будут работать крупные магазины Минска. Многие – до полуночи!
Источник материала: ОНТ
Опубликован график работы крупных магазинов столицы,
А вот как будут работать универмаги в Минске:
31 декабря – в обычном режиме – до 21.00;
1 января – выходной;
7-го – ЦУМ с 9:00 до 21:00, другие – с 10:00 до 20:00.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликован график работы крупных магазинов столицы, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». А вот как будут работать универмаги в Минске: 31 декабря – в обычном...
|
Архив (Разное)