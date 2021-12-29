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Стало известно, как перед Новым годом будут работать крупные магазины Минска. Многие – до полуночи!

29.12.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, как перед Новым годом будут работать крупные магазины Минска. Многие – до полуночи!

Опубликован график работы крупных магазинов столицы, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

А вот как будут работать универмаги в Минске:

31 декабря – в обычном режиме – до 21.00;

1 января – выходной;

7-го – ЦУМ с 9:00 до 21:00, другие – с 10:00 до 20:00.


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Теги: Минск
 
 
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Опубликован график работы крупных магазинов столицы, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». А вот как будут работать универмаги в Минске: 31 декабря – в обычном...
 
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