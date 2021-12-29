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Мужчина в Каменной горке в Минске выбросил из окна телевизор. На него завели уголовное дело – и вот почему!

29.12.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина в Каменной горке в Минске выбросил из окна телевизор. На него завели уголовное дело – и вот почему!

Мужчина из Минска выбросил из окна многоэтажки телевизор и повредил иномарку, припаркованную возле подъезда. На него завели уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».



Жители микрорайона Каменная горка в Минске пожаловались во Фрунзенское РУВД, что  какой-то мужчина выбросил из окна плазменный телевизор и другие вещи, в результате чего оказалась повреждена припаркованная возле подъезда машина.


Сотрудники милиции приехали по адресу и установили, что 28-летний минчанин выбросил предметы быта, одежду и телевизор из окна своей квартиры.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина из Минска выбросил из окна многоэтажки телевизор и повредил иномарку, припаркованную возле подъезда. На него завели уголовное дело, сообщает Telegram-канал...
 
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