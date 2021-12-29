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Мужчина в Каменной горке в Минске выбросил из окна телевизор. На него завели уголовное дело – и вот почему!
Источник материала: ОНТ
Мужчина из Минска выбросил из окна многоэтажки телевизор и повредил иномарку, припаркованную возле подъезда. На него завели уголовное дело,
Жители микрорайона Каменная горка в Минске пожаловались во Фрунзенское РУВД, что какой-то мужчина выбросил из окна плазменный телевизор и другие вещи, в результате чего оказалась повреждена припаркованная возле подъезда машина.
Сотрудники милиции приехали по адресу и установили, что 28-летний минчанин выбросил предметы быта, одежду и телевизор из окна своей квартиры.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Мужчина в Каменной горке в Минске выбросил из окна телевизор. На него завели уголовное дело – и вот почему!
Мужчина из Минска выбросил из окна многоэтажки телевизор и повредил иномарку, припаркованную возле подъезда. На него завели уголовное дело, сообщает Telegram-канал...
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