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Кот пожаловался на хозяйку ее брату. Только посмотрите, как эмоционально пушистик общается – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok milka.077.
В ролике кот Яша пожаловался на хозяйку ее родному брату сразу же, как только тот зашел в дом. Пушистика внимательно выслушали, погладили и предложили поесть.
Пользователи соцсети были в восторге от кота-ябеды.
«Жалуется-то как! Довели ребенка!», «Коты, кошки всегда чувствуют добрых людей, вам повезло с братом», «Чисто мужской разговор», «Рассказал, как прошел весь день!», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Кот пожаловался на хозяйку ее брату. Только посмотрите, как эмоционально пушистик общается – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok milka.077. В ролике кот Яша пожаловался на хозяйку ее родному брату сразу же, как только тот зашел в дом. Пушистика...
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