Кот пожаловался на хозяйку ее брату. Только посмотрите, как эмоционально пушистик общается – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok milka.077.

В ролике кот Яша пожаловался на хозяйку ее родному брату сразу же, как только тот зашел в дом. Пушистика внимательно выслушали, погладили и предложили поесть.

Пользователи соцсети были в восторге от кота-ябеды.

«Жалуется-то как! Довели ребенка!», «Коты, кошки всегда чувствуют добрых людей, вам повезло с братом», «Чисто мужской разговор», «Рассказал, как прошел весь день!», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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