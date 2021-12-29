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Что грозит за незаконную вырубку елки и как ловят нарушителей фото- и видеоловушки

29.12.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что грозит за незаконную вырубку елки и как ловят нарушителей фото- и видеоловушки

Знаете ли вы, что главным атрибутом Нового года и Рождества ёлка стала относительно недавно? До XIV века отсчёт новолетия христиане начинали 1 марта, а символом праздника считали берёзу как древо жизни и благоденствия. Затем около 300 лет наши предки отмечали Новый год 1 сентября. И тут сюрприз: главным деревом была вишня. 

Что касается ёлки, то символом праздника она стала с 1 января 1700 года. Мы же расскажем, почему это вечнозелёное дерево лучше купить, чем срубить.


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Знаете ли вы, что главным атрибутом Нового года и Рождества ёлка стала относительно недавно? До XIV века отсчёт новолетия христиане начинали 1 марта, а символом...
 
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