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Собака сделала себе удобную лежанку из новой. Посмотрите, что она изменила – ей так нравится намного больше! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал пользователь TikTok toliwild.
В ролике хозяин показывает, как пес Кубик модифицировал новую лежанку, чтобы ему было еще удобнее. Для этого собаке понадобились только острые зубы. Заметно, что теперь лежанка еще больше нравится Кубику, несмотря на то, что ему приходится спать на полу.
Действия собаки насмешили пользователей соцсетей.
«Была проделана огромная работа, дизайнер очень старался!», «Какая интересная кличка Кубик», «У нас такая же ситуация, сгрыз на половину дно и уже 9 лет живет в любимой сгрызенной лежанке, без нее никуда, с трудом отдает стирать», «Вы ничего не понимаете в удобстве, а Кубик эстет!», – писали комментаторы.
Фото:
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Собака сделала себе удобную лежанку из новой. Посмотрите, что она изменила – ей так нравится намного больше! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал пользователь TikTok toliwild. В ролике хозяин показывает, как пес Кубик модифицировал новую лежанку, чтобы ему было еще удобнее. Для этого...
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