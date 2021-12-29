ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собака сделала себе удобную лежанку из новой. Посмотрите, что она изменила – ей так нравится намного больше! (ВИДЕО)

29.12.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Собака сделала себе удобную лежанку из новой. Посмотрите, что она изменила – ей так нравится намного больше! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал пользователь TikTok toliwild.

В ролике хозяин показывает, как пес Кубик модифицировал новую лежанку, чтобы ему было еще удобнее. Для этого собаке понадобились только острые зубы. Заметно, что теперь лежанка еще больше нравится Кубику, несмотря на то, что ему приходится спать на полу.

Действия собаки насмешили пользователей соцсетей.

«Была проделана огромная работа, дизайнер очень старался!», «Какая интересная кличка Кубик», «У нас такая же ситуация, сгрыз на половину дно и уже 9 лет живет в любимой сгрызенной лежанке, без нее никуда, с трудом отдает стирать», «Вы ничего не понимаете в удобстве, а Кубик эстет!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал пользователь TikTok toliwild. В ролике хозяин показывает, как пес Кубик модифицировал новую лежанку, чтобы ему было еще удобнее. Для этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сапеги
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by