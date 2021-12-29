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В Санкт-Петербурге проходит встреча Лукашенко и Путина
Источник материала: ОНТ
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Санкт-Петербурге,
В Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча президентов Беларуси и России. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. А после встречи президенты планируют сыграть в хоккей.
Как написал «Пул Первого», перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко.
Фото: «Пул Первого»
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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Санкт-Петербурге, передает БЕЛТА. В Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча президентов...
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