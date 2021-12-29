В Санкт-Петербурге проходит встреча Лукашенко и Путина

Источник материала: ОНТ

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Санкт-Петербурге, передает БЕЛТА.

В Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча президентов Беларуси и России. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. А после встречи президенты планируют сыграть в хоккей.

Как написал «Пул Первого», перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко.







Фото: Telegram-канала «Пул Первого»

Фото: «Пул Первого»

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