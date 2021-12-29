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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сапеги
Источник материала: БелТА
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Софии Сапеги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.
Согласно материалам дела обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан.
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Согласно материалам дела обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов.
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