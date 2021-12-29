Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сапеги

Источник материала: БелТА

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Софии Сапеги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Согласно материалам дела обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан.

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