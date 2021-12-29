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«Модель монетизации отлично работает с 1999 года». Как в Беларусь пришло приложение 2ГИС
29.12.2021 17:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Под брендом 2ГИС работают мобильные карты-справочники в 12 странах, а с декабря 2021 года такой сервис
Все началось с чердака
2ГИС начинался на чердаке Новосибирского государственного технического университета. Разработчики во главе с будущим основателем 2ГИС Александром Сысоевым делали программное обеспечение для учебных целей. Затем создавали профессиональные геоинформационные системы для телефонных сетей, железной дороги и схожих предприятий.
В 1999 году во время работы над заказом телефонных сетей Новосибирска ребята создали первую частную цифровую офлайн-карту города. Она вышла еще на CD, и спрос был сумасшедший — в то время детальных цифровых карт города еще не видели. Мало того, ребята опередили появление Google Maps на 6 лет.На старте разработчики пробовали покупать базу данных об организациях у телефонных справочников — затея оказалась провальной. Значительная часть данных была устаревшей: компании открывались, закрывались, и справочники не успевали за этим следить.
Александру Сысоеву и его команде пришлось создать собственную службу картографов и специалистов по сбору информации об организациях. Сделать карту города уже тогда могли многие, но постоянно совершенствовать ее и обновлять данные — это совсем другие ресурсы.
На актуальности данных «сыпалось» большинство картографических стартапов.
Сейчас под брендом 2ГИС работают уже более 4700 человек, компания имеет собственные филиалы более чем в 30 городах и еще в 80 городах работают офисы франчайзи-партнеров, как, например, в Минске. А в целом карты 2ГИС имеют детальную информацию более чем о 700 городах: в основном на постсоветском пространстве (больше всего — в России и Казахстане), а также в ряде стран дальнего зарубежья (например, Арабских Эмиратах).
«Модель монетизации появилась в 1999 году и результативна до сих пор»
В 1999 году Александр Сысоев взял модель монетизации продукта, которая не меняется до сих пор, а сегодня ее применяют и другие картографические сервисы. Суть — продукт бесплатен для пользователей, и компании могут бесплатно размещать в нем основную справочную информацию о себе: адрес, время работы, контакты и т.д. А вот дополнительная информация — например, о скидках, бонусах, предложениях компаний для клиентов — размещается в 2ГИС как реклама, то есть за деньги.
Эта модель была не нова, она распространена в медиабизнесе. С тем отличием, что 2ГИС как сервис локального поиска и выбора компаний стал показывать рекламу как ответ на запрос пользователя — например, ищешь мебель, а сервис показывает, где купить ее со скидкой, поблизости или где бесплатная доставка. Позже это стало называться геоконтекстной рекламой. И до сих пор она — главная статья доходов проекта. 90% всей выручки формируется от размещения рекламы организаций на картах и в справочнике.
— Мы помогаем пользователям выбирать компании, а компаниям — находить клиентов, — говорит Игорь Кочетков. — Сейчас инструментов для этого больше. Например, для выбора компаний на картах есть средний чек, стоимость товаров, способы оплаты услуг, отзывы клиентов, пользовательский рейтинг и так далее.
Вторая статья доходов — продажа геоданных: это информация, которая помогает, например, сетям общепита принимать решение, в каком месте лучше открыть новую кофейню, застройщикам — как лучше разместить жилой комплекс на карте города.
Кроме того, доход приносит технология территориального развития продукта и активно используется модель франчайзинга — компания ведет запуск проектов в разных странах с 2012 года. Средний доход франчайзинговых проектов в 2ГИС составляет 490% за 10 лет, точка безубыточности достигается в среднем за 2,5 года, на окупаемость проекты выходят, как правило, через 5 лет.
«Мы не столько навигатор, сколько сервис для выбора компаний»
— Навигация — дополнение к основному сценарию, — уточняет Игорь Кочетков. — Наше основное преимущество — постоянное обновление и проверка данных. Мы проводили исследования рынка: растет потребность в мобильном картографическом сервисе с гиперлокальной технологией сбора данных, а объем рынка интернет-рекламы в Беларуси с каждым годом только увеличивается.
Сейчас очень активно меняется способ поиска: локальный поиск компаний становится все более востребованным. Наш сервис как раз про это — он помогает пользователю быстро найти нужную информацию в городе.
2ГИС бесплатен на всех платформах, включая Android Auto и Apple CarPlay в автомобилях, что есть не у всех конкурентов. Мы показываем автомобилистам, где лежачие полицейские, предупреждаем пешеходов о калитках, арках, подземных переходах.
Все основные функции в мобильном приложении доступны без подключения к интернету: например, карта, навигатор, поиск организаций. Справочные и картографические данные регулярно дополняются специалистами сервиса, а в начале каждого месяца выходят бесплатные обновления сервиса. Они позволяют пользователям иметь под рукой актуальную информацию о городе.
«Создание первой версии карты Минска заняло около полугода»
— Сначала на основе космических снимков высокого разрешения мы готовили цифровую основу карты. Затем наши специалисты выверяли ее на территории города: уточняли адреса, этажность домов, справочную информацию об организациях, маршруты общественного транспорта. Они проезжали улицы, фиксировали знаки и дорожную инфраструктуру для корректной работы автонавигатора. Все это заняло полгода, но мы изначально были готовы к тому, что для запуска в Минске потребуется время для сбора контента. После запуска обновляем карты, справочник и навигатор самостоятельно и таким же способом выверки.
В Минске мы собрали местную команду из 25 человек. В нее вошли картографы, операторы call-центра, руководители групп продаж, сейлз-менеджеры и административный персонал. В основном это выпускники и студенты вузов Минска. 2ГИС компания молодая — средний возраст сотрудников примерно 27 лет.
Для поиска людей в Минске размещали вакансии на специализированных сайтах. Мы проводили собеседования, давали тестовые задания. Тех, кто успешно прошел отбор, обучали тренеры учебного центра 2ГИС на протяжении 7−14 дней, в зависимости от направления деятельности. Прошедшие отбор и обучение становились сотрудниками и начинали работать в нашем офисе. В ближайший год мы планируем увеличить штат вдвое, а в дальнейшем довести численность сотрудников в минском офисе до 80−100 человек.
«В 2020 году 2ГИС стал частью экосистемы Сбера»
Компания 2ГИС развивалась самостоятельно, без привлечения инвестиций до конца 2015 года. Со временем понадобилось дополнительно ускорить развитие продукта: так были привлечены миноритарные партнеры — инвестиционные фонды Baring Vostok и ruNet Holding. Они вложили $ 40 млн, но в 2020 инвестфонды вышли из капитала 2ГИС.
В прошлом году Сбер
С помощью сделки Сбер решил проблему усиления экосистемы в области картографии и геотехнологий, а для 2ГИС открылся доступ к технологиям экосистемы, в частности финтеху. После сделки 2ГИС сохранил свою команду менеджеров и остается самостоятельным в развитии продукта и бизнеса, а Сбер
Внедрение технологий экосистемы для пользователей в самом сервисе 2ГИС стало более заметным в 2021 году — на рынке появился продукт 2GIS Kit. Он представляет собой набор инструментов для разработчиков с возможностью любым заинтересованным компаниям (не только из экосистемы Сбера) использовать геотехнологии 2ГИС в своих мобильных приложениях.
«2ГИС начал работать с инвесторами, когда появилось понимание, зачем нужны инвестиции»
— Если проанализировать опыт развития 2ГИС, можно прийти к такому выводу-совету: привлекайте инвестиции тогда, когда уверены в востребованности продукта и четко понимаете, зачем нужны инвестиции, — говорит Игорь Кочетков. — Возможно, это не самый простой и быстрый путь, но 2ГИС всегда ставил на собственные силы и формирование корпоративной культуры, которая мотивирует работать результативно.
За первые 15 лет развития были настроены все основные бизнес-процессы, обеспечен стабильный рост аудитории, финансовых показателей, настроены масштабирование и работа с франчайзи. Привлечение инвестиций позволило усилить разработку новых опций и сервисов для пользователей и бизнеса, а впоследствии — подключиться к экосистеме и усилить конкурентные позиции.
Мы видим потенциал для дальнейшего развития. Уже покрыли всю Россию, в Казахстане нас очень любят (это подтверждается тем, что в 2020 году продукт
Хотим развиваться в Армении, Грузии, Таджикистане, странах Ближнего Востока. Дальше — весь мир, но будем анализировать, где выше потенциал и перспективы для запуска и развития сервиса.
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Под брендом 2ГИС работают мобильные карты-справочники в 12 странах, а с декабря 2021 года такой сервис появился в Минске. Сам бренд более 15 лет развивался без...
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