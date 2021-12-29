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Названы самые ненужные подарки на Новый год

29.12.2021 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы самые ненужные подарки на Новый год

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил ТОП самых бесполезных подарков на новогодние праздники, которые получают люди. 

В опросе принимали участие 1600 россиян от 18 лет. Его проводили 25 декабря путем телефонного интервью. 

В ТОПе ненужных вещей – сувениры и статуэтки, их признали бесполезными 6% людей. На втором месте – кухонная утварь и столовые приборы (3%). 2% опрошенных назвали бесполезными носки, безделушки и конфеты.

Большинство опрошенных заявили, что не передаривают подарки, полученные на Новый год – 88%, но каждый десятый россиянин это точно делал, причем по статистике этим чаще занимаются женщины.

Фото: depositphotos.com

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил ТОП самых бесполезных подарков на новогодние праздники, которые получают люди.  В опросе...
 
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