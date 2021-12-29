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В Мексике возродили вымершую популяцию рыбы-текилы
Источник материала: ОНТ
Популяция мексиканской рыбы-текилы, или Zoogoneticus tequila, считавшаяся вымершей, была восстановлена в дикой природе. Об этом со ссылкой на BBC
Популяцию Zoogoneticus tequila возродили в штате Халиско, где эту рыбу не встречали с 2003 года.
Источник уточняет, что первоначально в местные пресные водоемы было выпущено 1500 рыб, которые сейчас распространяются по речной системе. Популяция была выращена в прудах Университета Мичоаканы, рыб приучали к существованию в условиях дикой природы с конкурентами, изменчивыми природными ресурсами, хищниками и паразитами. Прародителями популяции стали пять особей, полученных в 1998 году из зоопарка.
Фото: Chester Zoo
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Популяция мексиканской рыбы-текилы, или Zoogoneticus tequila, считавшаяся вымершей, была восстановлена в дикой природе. Об этом со ссылкой на BBC информирует «Газета.ру»....
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