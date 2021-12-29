В Мексике возродили вымершую популяцию рыбы-текилы

Источник материала: ОНТ

Популяция мексиканской рыбы-текилы, или Zoogoneticus tequila, считавшаяся вымершей, была восстановлена в дикой природе. Об этом со ссылкой на BBC информирует «Газета.ру».

Популяцию Zoogoneticus tequila возродили в штате Халиско, где эту рыбу не встречали с 2003 года.

Источник уточняет, что первоначально в местные пресные водоемы было выпущено 1500 рыб, которые сейчас распространяются по речной системе. Популяция была выращена в прудах Университета Мичоаканы, рыб приучали к существованию в условиях дикой природы с конкурентами, изменчивыми природными ресурсами, хищниками и паразитами. Прародителями популяции стали пять особей, полученных в 1998 году из зоопарка.

Фото: Chester Zoo

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