ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мексике возродили вымершую популяцию рыбы-текилы

29.12.2021 17:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Мексике возродили вымершую популяцию рыбы-текилы

Популяция мексиканской рыбы-текилы, или Zoogoneticus tequila, считавшаяся вымершей, была восстановлена в дикой природе. Об этом со ссылкой на BBC информирует «Газета.ру».

Популяцию Zoogoneticus tequila возродили в штате Халиско, где эту рыбу не встречали с 2003 года.

Источник уточняет, что первоначально в местные пресные водоемы было выпущено 1500 рыб, которые сейчас распространяются по речной системе. Популяция была выращена в прудах Университета Мичоаканы, рыб приучали к существованию в условиях дикой природы с конкурентами, изменчивыми природными ресурсами, хищниками и паразитами. Прародителями популяции стали пять особей, полученных в 1998 году из зоопарка.

Фото: Chester Zoo

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популяция мексиканской рыбы-текилы, или Zoogoneticus tequila, считавшаяся вымершей, была восстановлена в дикой природе. Об этом со ссылкой на BBC информирует «Газета.ру»....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Модель монетизации отлично работает с 1999 года». Как в Беларусь пришло приложение 2ГИС
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by