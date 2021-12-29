Новогодние блюда быстро и без хлопот? Сервис бесплатной доставки товаров «ЯМИГОМ» поможет

Источник материала: ОНТ

Новый год уже близко – и сервис ультрабыстрой бесплатной доставки товаров «ЯМИГОМ» стал настоящим помощником Деда Мороза! Накануне праздников покупателям предложен новогодний ассортимент, география доставки расширилась, а покупки стали еще выгодней. Прежним осталось только время доставки товаров – не более 20 минут!





Новый год без хлопот – все «ЯМИГОМ» привезёт! Сервис ультрабыстрой бесплатной доставки товаров «ЯМИГОМ» – это 2000 качественных и популярных товаров: готовая еда, воздушная выпечка, отборные фрукты и овощи, свежее мясо, молочные продукты и многое другое. Любой заказ курьеры доставят почти по всему Минску быстрее, чем за 20 минут.

Евгений, покупатель: «Большой ассортимент, скорость большая доставки. Можно прямо вот понадобилось тебе что-то заказать. Они привозят. В общем, это очень удобно».

Юлия, покупатель: «Очень удобно, доступно, бесконтактная доставка, продукты всегда свежие, очень приветливый персонал. Если возникают какие-то вопросы, то очень быстро идёт обратная связь, то есть можно решить любой вопрос».

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить бесплатное приложение «ЯМИГОМ» на свой смартфон. Что примечательно: в «Я МИГОМ» цены на товары гораздо ниже, чем в любом магазине у дома. Также у сервиса есть множество пунктов самовывоза, где при заказе действуют большие скидки. Узнать их адреса также можно в мобильном приложении. Забрать покупку в пункте выдачи можно уже через 5 минут после совершения заказа.

Евгений, покупатель: «Нам очень удобно просто заказ на сайте приложения сделать и просто прийти на пункт выдачи заказов, получить без очередей, без ничего».

Ольга, покупатель: «Да, очень просто, комфортно. Заказал, пришёл, забрал и ушёл. И к Новому году не надо ни очередей стоять, ничего. Всё очень быстро. Классно. Спасибо большое!»

Те, кто ранее никогда не пользовался «ЯМИГОМ», получают скидку 7% на первый заказ. Кроме этого, при заказе от 30 рублей товары из специального раздела можно приобрести всего за 1 копейку. К слову, мамы в декрете, у которых время на шопинг есть не всегда, работу сервиса также оценили.

Кристина, покупатель: «Доставкой я пользуюсь каждый день. Иногда даже, честно, два-три раза в день заказываю. Меня удобно. Даже какие-то элементарные конфеты можно заказать быстро, если кто-то, например, в гости придёт».

Яна, покупатель: «Вот у меня 3 детей. То есть мне пойти в магазин очень сложно, даже одной, например, если купить что-то тяжёлое. То ребята приносят там и порошок, и напитки. Ну, поэтому не нужно ничего покупать. Плюс ещё выгодно. Подгузники выгоднее даже, чем в других магазинах».

Совершать покупки с помощью сервиса «Я МИГОМ» – быстро и удобно. Именно поэтому он получил такую популярность у жителей Минска. А накануне праздников покупателям предложен новогодний ассортимент, в том числе салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой». Просто положите все необходимые товары в вашу корзину в мобильном приложении – и они будут доставлены вам быстрее, чем за 20 минут!

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