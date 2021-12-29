Прогноз погоды на 30 декабря: потепление, будет пасмурно, сыро и туманно

Источник материала: ОНТ

Последние дни уходящего года были морозными. Но в результате глобального потепления все чаще Новый год мы встречаем без минусовых температур. Вот и нынешний не станет исключением. Пасмурно, тепло, сыро и туманно.

Ближайшей ночью погоду будет определять область высокого атмосферного давления, утром по западу, а днем во многих районах страны скажется влияние влажных атмосферных фронтов с Западной Европы. В результате их прохождения облака постепенно закроют небо плотной пеленой, вызывая небольшие осадки.

В четверг облачно. Ночью по западу, днем во многих районах пройдет небольшой снег, мокрый снег, по западу с дождем. Утром и днем местами гололед, слабый туман, видимость до километра, влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

Утром температура воздуха от -3°C в юго-западных районах до -9°C мороза в северо-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от +1°C по юго-западу до -7°C по северо-востоку. К вечеру температура – от +1°C тепла по Брестской области до -7°C мороза по Витебской.

В последний день уходящего года теплые влажные воздушные массы атлантического происхождения принесут потепление. Облачно. Повсеместно осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Влажность до 100%, большая вероятность тумана, гололеда, на дорогах гололедицы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от +2°C по юго-западу до -8°C по востоку, днем -1°C…+5°C. И в новогоднюю ночь нас ждет теплая и сырая погода – дождь, мокрый снег. Туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1°C…+5°C, днем по юго-западу до +8°C тепла. Ветер северо-западный порывистый, днем сильный порывистый.

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