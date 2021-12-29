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Лукашенко и Путин подтвердили планы на совместные учения в Беларуси в 2022 году
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин подтвердили планы на проведение совместных военных учений в Беларуси в 2022 году. Соответствующее заявление было сделано 29 декабря на официальной части встречи лидеров двух стран в Санкт-Петербурге,
Президент Беларуси подчеркнул, что уже давно просил своего коллегу: страны не должны останавливаться в сотрудничестве в военно-промышленном комплексе, оборонной отрасли.
Александр Лукашенко отметил, что совместные учения идут на пользу отношениям двух государств.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что совместные учения пройдут в начале года.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин подтвердили планы на проведение совместных военных учений в Беларуси в 2022 году....
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