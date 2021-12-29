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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Россию и лично Президента Владимира Путина за поддержку Беларуси в непростое санкционное время. Соответствующие слова прозвучали 29 декабря на официальной части встречи лидеров двух стран в Санкт-Петербурге,
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Россию и лично Президента Владимира Путина за поддержку Беларуси в непростое санкционное время....
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