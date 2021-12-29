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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Беларуси

29.12.2021 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Россию и лично Президента Владимира Путина за поддержку Беларуси в непростое санкционное время. Соответствующие слова прозвучали 29 декабря на официальной части встречи лидеров двух стран в Санкт-Петербурге, информирует БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Россию и лично Президента Владимира Путина за поддержку Беларуси в непростое санкционное время....
 
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