Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Россию и лично Президента Владимира Путина за поддержку Беларуси в непростое санкционное время. Соответствующие слова прозвучали 29 декабря на официальной части встречи лидеров двух стран в Санкт-Петербурге, информирует БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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