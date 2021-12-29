Сказочные персонажи вышли вместе с сотрудниками ГАИ на дороги Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Праздничный патруль вышел на дороги Минска, чтобы поздравить автомобилистов с наступающим праздником!





Сказочные персонажи ежегодно помогают стражам дорог поздравлять водителей по всей стране. В приоритете автомобилисты с детьми. В мешке Деда Мороза для них календари, раскраски, фликеры и другие сувениры. Эмоций много как у детворы, так и взрослых. И хоть некоторых уже останавливал праздничный патруль, каждый раз такие поздравления вызывают искренние эмоции. По душе акция и сотрудникам ГАИ.

Конечно, помимо подарков и поздравлений, вручают памятки с правилами дорожного движения, а также устно напоминают о безопасности на дорогах. Ведь они беспечности не прощают и скидку на праздники не делают. Увидеть сказочный патруль можно и завтра.

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