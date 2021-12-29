В Германии продолжаются протесты против вакцинации. Власти обвиняют во всем Telegram и собираются блокировать его

Источник материала: ОНТ

В Германии продолжаются протесты против принудительной вакцинации. Власти обвиняют Telegram.





Каждый вечер люди устраивают демонстрации, которые заканчиваются столкновениями с полицией. На этом фоне власти готовятся к блокировке мессенджера. Министерство внутренних дел Германии считает соцсеть «темной империей» и опасным приложением. Но есть и парадокс в этой истории. Когда ограничения к мессенждеру три года назад ввели в России, в ФРГ это назвали «атакой на свободу слова».

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