В Национальном олимпийском комитете чествовали юниорскую сборную Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

В Национальном олимпийском комитете прошло чествование юниорской сборной Беларуси по хоккею, которая успешно выступила на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Финляндии.

Нынешний турнир стал уже 15-м по счету. Соревнования проводятся с 1993 года. Участие в них принимают юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Всего за время существования фестиваля белорусы посетили его восемь раз и сумели завоевать двенадцать наград: два золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей. В этом году впервые в хоккейном турнире борьбу вели и юниоры. Белорусская команда заняла второе место, обыграв сборные России, Чехии и Латвии. Сильнее оказались лишь хозяева льда, финские хоккеисты.

Мероприятие прошло в зале Олимпийской славы. Молодых хоккеистов лично поздравили глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и члены исполкома НОК.

Подписывайтесь на нас в Telegram