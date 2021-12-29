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В Национальном олимпийском комитете чествовали юниорскую сборную Беларуси по хоккею

29.12.2021 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Национальном олимпийском комитете чествовали юниорскую сборную Беларуси по хоккею

В Национальном олимпийском комитете прошло чествование юниорской сборной Беларуси по хоккею, которая успешно выступила на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Финляндии. 

Нынешний турнир стал уже 15-м по счету. Соревнования проводятся с 1993 года. Участие в них принимают юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Всего за время существования фестиваля белорусы посетили его восемь раз и сумели завоевать двенадцать наград: два золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей. В этом году впервые в хоккейном турнире борьбу вели и юниоры. Белорусская команда заняла второе место, обыграв сборные России, Чехии и Латвии. Сильнее оказались лишь хозяева льда, финские хоккеисты. 

Мероприятие прошло в зале Олимпийской славы. Молодых хоккеистов лично поздравили глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и члены исполкома НОК.

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В Национальном олимпийском комитете прошло чествование юниорской сборной Беларуси по хоккею, которая успешно выступила на Европейском юношеском олимпийском...
 
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