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Генпрокуратура: в суд направлено уголовное дело в отношении Софьи Сапеги
Источник материала: ОНТ
Генеральная прокуратура Беларуси
По материалам дела, обвиняемая и иные лица, в том числе граждане других государств, создали и управляли рядом Telegram-каналов. Деятельность ресурсов направлялась на дискредитацию белорусской власти, правоохранителей страны, разжигание социальной вражды, розни, а также организацию преступлений.
Так, в каналах разместили персональную информацию не менее чем 238 человек, среди них – сотрудники МВД, судьи, прокурорские работники, иные госслужащие и журналисты.
Обвиняемая за свою деятельность получала вознаграждение.
Сапега в ходе предварительного расследования выполнила обязательства, которые были предусмотрены досудебным соглашением о сотрудничестве. Уточняется, что оказанное Софьей содействие помогло изобличить других участников преступлений.
Фото: Генеральная прокуратура Беларуси
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Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что уголовное дело в отношении Софьи Сапеги было направлено в суд. По материалам дела, обвиняемая и иные лица, в том...
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