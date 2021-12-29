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Генпрокуратура: в суд направлено уголовное дело в отношении Софьи Сапеги

29.12.2021 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура: в суд направлено уголовное дело в отношении Софьи Сапеги

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что уголовное дело в отношении Софьи Сапеги было направлено в суд.

По материалам дела, обвиняемая и иные лица, в том числе граждане других государств, создали и управляли рядом Telegram-каналов. Деятельность ресурсов направлялась на дискредитацию белорусской власти, правоохранителей страны, разжигание социальной вражды, розни, а также организацию преступлений.

Так, в каналах разместили персональную информацию не менее чем 238 человек, среди них – сотрудники МВД, судьи, прокурорские работники, иные госслужащие и журналисты.

Обвиняемая за свою деятельность получала вознаграждение.

Сапега в ходе предварительного расследования выполнила обязательства, которые были предусмотрены досудебным соглашением о сотрудничестве. Уточняется, что оказанное Софьей содействие помогло изобличить других участников преступлений.

Фото: Генеральная прокуратура Беларуси

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Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что уголовное дело в отношении Софьи Сапеги было направлено в суд. По материалам дела, обвиняемая и иные лица, в том...
 
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