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Реакция кошек на поздно вернувшуюся с корпоратива хозяйку рассмешила пользователей Сети. 100% улыбнетесь!
Источник материала: ОНТ
На видео попали две злобные мордашки кошек, которые отреагировали на позднее возвращение хозяйки с корпоратива. Видео набрало популярность в Сети и рассмешило пользователей. На ролик
Двух кошек зовут Пуся и Мася. И их рассерженные мордашки позабавили юзеров Сети. Видно, хозяйка своими песнями не дает пушистым спать, да еще и покормить забудет.
Комментаторы не смогли сдержать эмоции от этого ролика: «Такие эмоциональные мордахи», «Елки в доме до сих пор нет, а хозяйка по корпоративам шатается! Безобразие», «Повеселили, спасибо», «Морды лица у них, конечно, огонь».
Фото: скриншот из видео
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Реакция кошек на поздно вернувшуюся с корпоратива хозяйку рассмешила пользователей Сети. 100% улыбнетесь!
На видео попали две злобные мордашки кошек, которые отреагировали на позднее возвращение хозяйки с корпоратива. Видео набрало популярность в Сети и рассмешило...
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