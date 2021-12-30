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Реакция кошек на поздно вернувшуюся с корпоратива хозяйку рассмешила пользователей Сети. 100% улыбнетесь!

30.12.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реакция кошек на поздно вернувшуюся с корпоратива хозяйку рассмешила пользователей Сети. 100% улыбнетесь!

На видео попали две злобные мордашки кошек, которые отреагировали на позднее возвращение хозяйки с корпоратива. Видео набрало популярность в Сети и рассмешило пользователей. На ролик обратил внимание портал Ridus.

Двух кошек зовут Пуся и Мася. И их рассерженные мордашки позабавили юзеров Сети. Видно, хозяйка своими песнями не дает пушистым спать, да еще и покормить забудет.

 

Комментаторы не смогли сдержать эмоции от этого ролика: «Такие эмоциональные мордахи», «Елки в доме до сих пор нет, а хозяйка по корпоративам шатается! Безобразие», «Повеселили, спасибо», «Морды лица у них, конечно, огонь».

Фото: скриншот из видео

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На видео попали две злобные мордашки кошек, которые отреагировали на позднее возвращение хозяйки с корпоратива. Видео набрало популярность в Сети и рассмешило...
 
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