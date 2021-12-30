ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белка затерроризировала город и покусала 18 человек

30.12.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белка затерроризировала город и покусала 18 человек

Белка затерроризировала жителей города Бакли в графстве Флинтшир (Уэльс, Великобритания). Животное за двое суток покусало 18 человек, пока не было поймано. Об этом информирует Daily Mail.

Оставшиеся с ранами жители города рассказали, что их покусала одна и та же белка. Зверьку дали кличку «Страйп» – в честь злого существа из ленты «Гремлины». Уточняется, что разъяренная белка нападала на всех, кто попадался ей на пути.

Террору грызуна пришел конец, его поймали в гуманную ловушку.

В итоге животное все-таки усыпили. Как отметили в Королевском обществе защиты животных, возвращать агрессивное животное в дикую природу было незаконно.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белка затерроризировала жителей города Бакли в графстве Флинтшир (Уэльс, Великобритания). Животное за двое суток покусало 18 человек, пока не было поймано. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жабинка – большие перспективы маленького города
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by