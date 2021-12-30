Белка затерроризировала город и покусала 18 человек

Источник материала: ОНТ

Белка затерроризировала жителей города Бакли в графстве Флинтшир (Уэльс, Великобритания). Животное за двое суток покусало 18 человек, пока не было поймано. Об этом информирует Daily Mail.

Оставшиеся с ранами жители города рассказали, что их покусала одна и та же белка. Зверьку дали кличку «Страйп» – в честь злого существа из ленты «Гремлины». Уточняется, что разъяренная белка нападала на всех, кто попадался ей на пути.

Террору грызуна пришел конец, его поймали в гуманную ловушку.

В итоге животное все-таки усыпили. Как отметили в Королевском обществе защиты животных, возвращать агрессивное животное в дикую природу было незаконно.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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