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«Растет бизнес ― растут и проблемы». Как развивать проект, в котором затраты превышают доходы
30.12.2021 07:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» совместно с
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты выпуска
О проекте SkyCross.by
Зрители и эксперты «Рабочей группы 2.0» наверняка помнят Алексея Калинчука, владельца реставрационной мастерской обуви и сумок SkyCross.by. Он уже
Для начала узнаем, что было сделано с последней встречи и какие результаты достигнуты:
Какие вопросы стоят перед бизнесом сейчас:
Рекомендации экспертов
1. Проанализировать антикейсы. Убыточную точку в «Лебяжьем» эксперты порекомендовали закрыть. С учетом рентабельности она должна приносить владельцу порядка 10 тыс. бел. руб., в то время как на сегодня ее выручка составляет 5−6 тыс. Также нужно провести анализ, чтобы понять, почему точка не стала прибыльной, разработать матрицу факторов, влияющих на это. Такая проработка поможет бизнесу в будущем, особенно учитывая стремление распространять франшизы.
2. Понимать текущие операционные затраты и прибыль. То есть куда идут инвестиции. Алексей уже полностью создал инфраструктуру бизнеса, закупив все необходимое. Теперь нужно продумать финансовые модели по каждой точке.
3. Выстраивать систему качества. Чтобы не переплачивать человеку за контроль качества, нужно изначально делать все хорошо. Тем более это влияет не только на затраты, но и на лояльность и возвращаемость клиентов. Причем подход должен быть комплексный: и процессы, и системы мотивации. Контроль может быть полезен как инструмент сбора информации о недоработках, дефектах компании. Обладая такой информацией, можно анализировать системные ошибки и исправлять их.
4. Определить минимальную выработку каждого мастера. В случае, если специалист с ней не справляется, то либо давать шанс «подтянуться» (с помощью системы мотивации), либо постепенно заменять на других работников.
5. Вкладываясь в обучение сотрудника, не забывать подстраховываться. Например, документально закрепить, что если работник после обучения хочет уйти из компании, он должен либо отработать в ней какое-то время, либо материально компенсировать затраты.
6. Описать и автоматизировать процессы. Важно понять, как происходит обработка заказа, какие системные ошибки при этом совершаются и почему (например, когда мастер откладывает более дешевые заказы в пользу тех, которые принесут ему больше денег). А затем внедрять специальные продукты для систематизации работы. Это могут быть как полноценные софты, так и бесплатные программы, например Excel.
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