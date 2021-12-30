«Растет бизнес ― растут и проблемы». Как развивать проект, в котором затраты превышают доходы

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» совместно с Альфа-Банком продолжает новый сезон проекта «Рабочая группа 2.0». В прямом эфире ведущие Виталий Волянюк («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа-Банк) вместе с экспертами разбирают кейсы малого бизнеса. На примере реставрационной мастерской обуви и сумок SkyCross.by разбираемся, как выстраивать систему качества, мотивировать сотрудников и анализировать удачи и провалы.

Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ― Альфа-Банк .

Эксперты выпуска

Александр Паньков, управляющий партнер КГ «Здесь и Сейчас»

Олег Ильин, управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой компании ASER

Александр Бриленок, директор компании «Хьюмен Систем», специалист по системам управления, а также в области автоматизации и бизнес-процессов.

О проекте SkyCross.by

Зрители и эксперты «Рабочей группы 2.0» наверняка помнят Алексея Калинчука, владельца реставрационной мастерской обуви и сумок SkyCross.by. Он уже дважды принимал участие в нашем проекте и активно воплощал в жизнь советы и идеи менторов. Подробнее об этом можно почитать здесь .

Бизнесу всего год, он продолжает развиваться и масштабироваться: открываются новые точки по городу, штат пополняется новыми мастерами. Вместе с развитием появляются и новые вопросы, которые Алексей хочет обсудить с экспертами.



Фото: личный архив

Для начала узнаем, что было сделано с последней встречи и какие результаты достигнуты:

Были открыты две новые мастерские: на «Маяке» и в «Лебяжьем»

Выросла выручка: с 45 тыс. 771 бел. руб. в апреле 2021-го до 68 тыс. бел. руб. в сентябре. Увеличилось количество клиентов с 793 в месяц до 1126

Стоимость услуг повышается каждые 3–4 месяца на 15−20%. Это сократило количество сделок с 4432 пар в месяц до 1494 пар. Но к оттоку клиентов это не привело

Разработана франшиза для распространения бизнеса в регионах

Внедрена CRM-система, проводится работа с базой клиентов

Выстроена система обучения мастеров.

Какие вопросы стоят перед бизнесом сейчас:

Затраты превышают доходы. Речь идет о затратах на оплату работы мастеров, продвижение, маркетинг ($ 1,5−2 тыс. в месяц), аренду и т.д.

Несоблюдение сроков заказа со стороны мастеров. Необходимо ли нанимать директоров по контролю качества или заниматься этим самостоятельно?

Точка в микрорайоне «Лебяжий» четвертый месяц работает в минус. Надо ли ее закрывать?

Рекомендации экспертов

1. Проанализировать антикейсы. Убыточную точку в «Лебяжьем» эксперты порекомендовали закрыть. С учетом рентабельности она должна приносить владельцу порядка 10 тыс. бел. руб., в то время как на сегодня ее выручка составляет 5−6 тыс. Также нужно провести анализ, чтобы понять, почему точка не стала прибыльной, разработать матрицу факторов, влияющих на это. Такая проработка поможет бизнесу в будущем, особенно учитывая стремление распространять франшизы.

Причинами нерентабельности могут быть:

Другой портрет клиента

Конкуренты

Неправильно выбранные каналы для продвижения

Отсутствие должного трафика.

2. Понимать текущие операционные затраты и прибыль. То есть куда идут инвестиции. Алексей уже полностью создал инфраструктуру бизнеса, закупив все необходимое. Теперь нужно продумать финансовые модели по каждой точке.

Помимо этого эксперты посоветовали проанализировать Unit-экономику — то есть сколько компания зарабатывает на конкретной сделке, сколько тратит, какова маржинальность и т.д.



Фото из архива SkyCross.by

3. Выстраивать систему качества. Чтобы не переплачивать человеку за контроль качества, нужно изначально делать все хорошо. Тем более это влияет не только на затраты, но и на лояльность и возвращаемость клиентов. Причем подход должен быть комплексный: и процессы, и системы мотивации. Контроль может быть полезен как инструмент сбора информации о недоработках, дефектах компании. Обладая такой информацией, можно анализировать системные ошибки и исправлять их.

4. Определить минимальную выработку каждого мастера. В случае, если специалист с ней не справляется, то либо давать шанс «подтянуться» (с помощью системы мотивации), либо постепенно заменять на других работников.

5. Вкладываясь в обучение сотрудника, не забывать подстраховываться. Например, документально закрепить, что если работник после обучения хочет уйти из компании, он должен либо отработать в ней какое-то время, либо материально компенсировать затраты.

6. Описать и автоматизировать процессы. Важно понять, как происходит обработка заказа, какие системные ошибки при этом совершаются и почему (например, когда мастер откладывает более дешевые заказы в пользу тех, которые принесут ему больше денег). А затем внедрять специальные продукты для систематизации работы. Это могут быть как полноценные софты, так и бесплатные программы, например Excel.

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«Про бизнес» благодарит Renaissance Minsk Hotel за помощь в организации съемок и предоставление площадки.

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