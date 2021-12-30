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«Растет бизнес ― растут и проблемы». Как развивать проект, в котором затраты превышают доходы

30.12.2021 07:09 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Растет бизнес ― растут и проблемы». Как развивать проект, в котором затраты превышают доходы

«Про бизнес» совместно с Альфа-Банком продолжает новый сезон проекта «Рабочая группа 2.0». В прямом эфире ведущие Виталий Волянюк («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа-Банк) вместе с экспертами разбирают кейсы малого бизнеса. На примере реставрационной мастерской обуви и сумок SkyCross.by разбираемся, как выстраивать систему качества, мотивировать сотрудников и анализировать удачи и провалы.

Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ― Альфа-Банк.

Эксперты выпуска

  • Александр Паньков, управляющий партнер КГ «Здесь и Сейчас»
  • Олег Ильин, управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой компании ASER
  • Александр Бриленок, директор компании «Хьюмен Систем», специалист по системам управления, а также в области автоматизации и бизнес-процессов.

О проекте SkyCross.by

Зрители и эксперты «Рабочей группы 2.0» наверняка помнят Алексея Калинчука, владельца реставрационной мастерской обуви и сумок SkyCross.by. Он уже дважды принимал участие в нашем проекте и активно воплощал в жизнь советы и идеи менторов. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Бизнесу всего год, он продолжает развиваться и масштабироваться: открываются новые точки по городу, штат пополняется новыми мастерами. Вместе с развитием появляются и новые вопросы, которые Алексей хочет обсудить с экспертами.

«Растет бизнес ― растут и проблемы». Как развивать проект, в котором затраты превышают доходы
Фото: личный архив

Для начала узнаем, что было сделано с последней встречи и какие результаты достигнуты:

  • Были открыты две новые мастерские: на «Маяке» и в «Лебяжьем»
  • Выросла выручка: с 45 тыс. 771 бел. руб. в апреле 2021-го до 68 тыс. бел. руб. в сентябре. Увеличилось количество клиентов с 793 в месяц до 1126
  • Стоимость услуг повышается каждые 3–4 месяца на 15−20%. Это сократило количество сделок с 4432 пар в месяц до 1494 пар. Но к оттоку клиентов это не привело
  • Разработана франшиза для распространения бизнеса в регионах
  • Внедрена CRM-система, проводится работа с базой клиентов
  • Выстроена система обучения мастеров.

Какие вопросы стоят перед бизнесом сейчас:

  • Затраты превышают доходы. Речь идет о затратах на оплату работы мастеров, продвижение, маркетинг ($ 1,5−2 тыс. в месяц), аренду и т.д.
  • Несоблюдение сроков заказа со стороны мастеров. Необходимо ли нанимать директоров по контролю качества или заниматься этим самостоятельно?
  • Точка в микрорайоне «Лебяжий» четвертый месяц работает в минус. Надо ли ее закрывать?

Рекомендации экспертов

1. Проанализировать антикейсы. Убыточную точку в «Лебяжьем» эксперты порекомендовали закрыть. С учетом рентабельности она должна приносить владельцу порядка 10 тыс. бел. руб., в то время как на сегодня ее выручка составляет 5−6 тыс. Также нужно провести анализ, чтобы понять, почему точка не стала прибыльной, разработать матрицу факторов, влияющих на это. Такая проработка поможет бизнесу в будущем, особенно учитывая стремление распространять франшизы.
Причинами нерентабельности могут быть:

  • Другой портрет клиента
  • Конкуренты
  • Неправильно выбранные каналы для продвижения
  • Отсутствие должного трафика.

2. Понимать текущие операционные затраты и прибыль. То есть куда идут инвестиции. Алексей уже полностью создал инфраструктуру бизнеса, закупив все необходимое. Теперь нужно продумать финансовые модели по каждой точке.
Помимо этого эксперты посоветовали проанализировать Unit-экономику — то есть сколько компания зарабатывает на конкретной сделке, сколько тратит, какова маржинальность и т.д.

«Растет бизнес ― растут и проблемы». Как развивать проект, в котором затраты превышают доходы
Фото из архива SkyCross.by

3. Выстраивать систему качества. Чтобы не переплачивать человеку за контроль качества, нужно изначально делать все хорошо. Тем более это влияет не только на затраты, но и на лояльность и возвращаемость клиентов. Причем подход должен быть комплексный: и процессы, и системы мотивации. Контроль может быть полезен как инструмент сбора информации о недоработках, дефектах компании. Обладая такой информацией, можно анализировать системные ошибки и исправлять их.

4. Определить минимальную выработку каждого мастера. В случае, если специалист с ней не справляется, то либо давать шанс «подтянуться» (с помощью системы мотивации), либо постепенно заменять на других работников.

5. Вкладываясь в обучение сотрудника, не забывать подстраховываться. Например, документально закрепить, что если работник после обучения хочет уйти из компании, он должен либо отработать в ней какое-то время, либо материально компенсировать затраты.

6. Описать и автоматизировать процессы. Важно понять, как происходит обработка заказа, какие системные ошибки при этом совершаются и почему (например, когда мастер откладывает более дешевые заказы в пользу тех, которые принесут ему больше денег). А затем внедрять специальные продукты для систематизации работы. Это могут быть как полноценные софты, так и бесплатные программы, например Excel.

Смотрите полный выпуск на нашем YouTube-канале:

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«Про бизнес» благодарит Renaissance Minsk Hotel за помощь в организации съемок и предоставление площадки.

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«Растет бизнес ― растут и проблемы». Как развивать проект, в котором затраты превышают доходы

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Теги: Минск
 
 
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«Про бизнес» совместно с Альфа-Банком продолжает новый сезон проекта «Рабочая группа 2.0». В прямом эфире ведущие Виталий Волянюк («Про бизнес») и Евгений Задоренко...
 
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