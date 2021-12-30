Индекс Оливье : как изменилась стоимость главного новогоднего салата

Источник материала: Myfin



Фото с сайта gastronom.ru

Что считаем

Для многих именно «Оливье» – любимый салат на праздничном столе 31 декабря, а также 1 и 2 января уже наступившего Нового года. Хозяйки готовят его по различным рецептам, но мы обойдемся без экспериментов и возьмем «классический» вариант: картофель, вареная колбаса, огурцы, зеленый горошек, морковь, куриные яйца, майонез. Его отличие от советского в том, что в СССР свежие огурцы заменили консервированными. Почему? Ответ прост – салат этот считался новогодним, а в декабре в Советском союзе купить свежие огурцы было маловероятно. Пропорции тоже учтем.

Для приготовления новогоднего салата понадобится 400 грамм картошки, 400 гр вареной колбасы, 300 гр огурцов, 300 гр зеленого горошка, 200 гр моркови, 4 куриных яйца, 200 гр майонеза. Это – 4 порции – на семью за праздничным и постпраздничным столом.

Как считаем

Вариантов подсчета «индекса Оливье» также существует несколько. Мы решили не сравнивать цены в магазинах определенной сети, так как инфляция индекса в данном случае могла отличаться в ту или иную сторону из-за акций, скидок и т.д. Ценны на продукты мы решили взять из официальных источников – а именно из сводок Белстата за ноябрь. Почему не за декабрь? Ответ прост – данные по декабрю появляются в середине января, когда даже позавчерашний «Оливье» съеден, и его индекс уже не актуален.

Кроме того, мы решили сравнить, сколько порций новогоднего салата можно было купить за среднюю зарплату в 2020 и 2021 годах.

Картошка и морковь сильно подрожали

продукт цена в ноябре 2020 года (в рублях) цена в ноябре 2021 года (в рублях) колбаса вареная высшего сорта, 1 кг 7,77 8,11 куриные яйца, десяток 2,33 2,63 картофель, 1 кг 0,77 свежие огурцы, 1 кг 3,86 4,99 морковь, 1 кг 0,70 1,25

Стоимость консервированного горошка у Белстата не указана, фигурируют «консервированные овощи» – 5,66 рубля за кг. Оттолкнемся от этой цифры, в ноябре 2021-го цена была уже 6,79 рубля за кг.

У «Оливье» не та инфляция

Фото с сайта pixabay.com

Как видно из этих цифр, выращенные на белорусской земле картошка и морковка подорожали чуть не в два раза… А что же с «индексом Оливье»?

В 2020-м набор продуктов для приготовления «тазика салата» стоил 8,54 рубля. В 2021-м покупка тех же новогодних ингредиентов обошлась уже в 10 рублей и 16 копеек. Не сложно посчитать, что «индекс Оливье» по-белорусски за год увеличился сразу на 18,96%!

А сколько же порций новогоднего салата можно было купить в 2020 и в 2021? За среднюю зарплату в ноябре 2020-го (1300,5 рубля) белорус мог приобрести 609 порций салата «Оливье», а в 2021-м – лишь 581 порцию за среднюю зарплату в 1476,3 рубля.