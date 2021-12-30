|
Женщина 38 лет ездила без водительских прав, и вдруг ее остановила полиция. Вот, что было с ней дальше
Источник материала: ОНТ
Женщина из Великобритании водила автомобиль без прав с 1983 года. Впервые за 38 лет она попалась инспекторам,
Автомобилистка с 1983 года водила машину без документов и впервые попалась инспекторам. Они были в шоке от того, что женщина почти 40 лет ездит без прав, что в Великобритании считается грубым нарушением, и может повлечь за собой даже тюремное заключение.
Сотрудники полиции изъяли у женщины автомобиль и сказали добираться пешком либо на другом транспорте. Также они вызвали эвакуатор, чтобы конфисковать ее машину.
Какое наказание грозит женщине - неизвестно, но за руль, скорее всего, она сядет еще нескоро.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина 38 лет ездила без водительских прав, и вдруг ее остановила полиция. Вот, что было с ней дальше
Женщина из Великобритании водила автомобиль без прав с 1983 года. Впервые за 38 лет она попалась инспекторам, пишет Daily Mail. Автомобилистка с 1983 года водила машину без...
|
Архив (Разное)