Женщина 38 лет ездила без водительских прав, и вдруг ее остановила полиция. Вот, что было с ней дальше

Источник материала: ОНТ

Женщина из Великобритании водила автомобиль без прав с 1983 года. Впервые за 38 лет она попалась инспекторам, пишет Daily Mail.

Автомобилистка с 1983 года водила машину без документов и впервые попалась инспекторам. Они были в шоке от того, что женщина почти 40 лет ездит без прав, что в Великобритании считается грубым нарушением, и может повлечь за собой даже тюремное заключение.

Сотрудники полиции изъяли у женщины автомобиль и сказали добираться пешком либо на другом транспорте. Также они вызвали эвакуатор, чтобы конфисковать ее машину.

Какое наказание грозит женщине - неизвестно, но за руль, скорее всего, она сядет еще нескоро.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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