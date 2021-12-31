Смертельное ДТП на М1: столкнулись «Лада» и грузовик – за рулем был гражданин Польши

Источник материала: ОНТ

В результате ДТП в Ивацевичском районе погибли пассажиры легковой машины, сообщается в Telegram-канале МВД.

Сегодня около 18:00 на 116 км трассы М1 столкнулись «Лада» и большегруз «Вольво», за рулем которого был 22-летний гражданин Польши.





Пассажиры легковой машины 1986 и 1990 годов рождения на месте погибли, водитель 1992 года рождения получил травмы, все жительницы Брестской области.

Устанавливаются причины ДТП. Сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа работают на месте.

Фото: ГУ ГАИ МВД Беларуси

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