Кошка украла чужого котенка из коробки и принесла к своим детям. Интересно, зачем? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

Кошка живет в доме с другой кошкой, и они обе с разницей в неделю стали мамами. Однако одна из пушистых решила залезть в чужую коробку и украсть малыша. Хозяйка отчитала питомицу за наглую выходку.





Пользователей Сети сильно удивило поведение кошки:





Фото: Pixabay.com

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