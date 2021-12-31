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Кошка украла чужого котенка из коробки и принесла к своим детям. Интересно, зачем? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
Кошка живет в доме с другой кошкой, и они обе с разницей в неделю стали мамами. Однако одна из пушистых решила залезть в чужую коробку и украсть малыша. Хозяйка отчитала питомицу за наглую выходку.
Пользователей Сети сильно удивило поведение кошки:
Фото: Pixabay.com
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. Кошка живет в доме с другой кошкой, и они обе с разницей в неделю стали мамами. Однако одна из пушистых решила залезть в чужую...
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