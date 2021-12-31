Хоккеисты минского «Динамо» и представители федерации хоккея присоединились к акции «Наши дети»

Источник материала: ОНТ

А сегодня хоккеисты минского «Динамо» и представители федерации хоккея Беларуси присоединились к масштабной акции «Наши дети».

Накануне команда отыграла тяжелейший матч с магнитогорским «Металлургом», но сегодня хоккеисты приехали в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, чтобы поддержать ребят, которое находятся там на лечении.

Место выбрано не случайно: в ходе одного из личных приемов к Дмитрию Баскову обратилась благотворительная организация, оказывающая поддержку онкобольным детям, и предложила сотрудничество со спортивными организациями. Эта история, как и случается под Новый год, завершилась красиво.

Участие в акции «Наши дети» кроме «Динамо» и федерации хоккея приняли и клубы Экстралиги: на заключительных матчах уходящего года был организован благотворительный сбор игрушек.

«Мишкопад» устроили и на «Минск-Арене», все подарки обязательно найдут своих обладателей в канун Нового года.

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