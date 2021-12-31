ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хоккеисты минского «Динамо» и представители федерации хоккея присоединились к акции «Наши дети»

31.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

А сегодня хоккеисты минского «Динамо» и представители федерации хоккея Беларуси присоединились к масштабной акции «Наши дети».

Накануне команда отыграла тяжелейший матч с магнитогорским «Металлургом», но сегодня хоккеисты приехали в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, чтобы поддержать ребят, которое находятся там на лечении.

Место выбрано не случайно: в ходе одного из личных приемов к Дмитрию Баскову обратилась благотворительная организация, оказывающая поддержку онкобольным детям, и предложила сотрудничество со спортивными организациями. Эта история, как и случается под Новый год, завершилась красиво.

Участие в акции «Наши дети» кроме «Динамо» и федерации хоккея приняли и клубы Экстралиги: на заключительных матчах уходящего года был организован благотворительный сбор игрушек.

«Мишкопад» устроили и на «Минск-Арене», все подарки обязательно найдут своих обладателей в канун Нового года.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А сегодня хоккеисты минского «Динамо» и представители федерации хоккея Беларуси присоединились к масштабной акции «Наши дети». Накануне команда отыграла...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Большой шаг к национальной идее» – Вадим Гигин о новой Конституции Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by