Каким будет 2022 год для Беларуси? Вадим Гигин поделился прогнозом

Источник материала: ОНТ

Беларусь идет правильным путем, и наступающий год, несмотря на многочисленные угрозы и риски, должен это подтвердить. Какими основными политическими событиями будет наполнен 2022-й год для Беларуси, чего нам стоит ждать или опасаться — об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «Для нас, конечно же, это референдум, который мы ожидаем в Беларуси. Я думаю, будут очень активные процессы идти в области партийного строительства и строительства гражданского общества. Инициатива людей будет бурлить. Это очень важно. Бурлить – в конструктивном ключе. Наши патриотические силы очень активны, они мобилизованы, и обсуждение Конституции это показывает. Это выход мира из пандемии и ожидающийся экономический рост. Но есть самая большая угроза – война. Я сколько живу, я еще был маленьким и помню военную тревогу начала 80-х. Помню хорошо, когда жил в деревне, и была гроза – зарево без дождя. И бабушка, пережившая войну, говорила: может, война началась. Были такие настроения, была холодная война, последний всполох холодной войны. Но даже такого тревожного ожидания войны, которое сейчас есть, не было. Невероятная истерия, сроки называются. Январь-февраль. Мы видим, что творится на Западе, как накачивают Польшу, Украину, как их милитаризируют, как подтягиваются войска к нашим границам. Сформированы два очага военной напряженности: украинско-черноморский и Тайваньский пролив. Россия и Китай – две цели. Не допустить ни в коем случае их союза, экономического роста Китая, наращивания влияния России в мире. Время работает не на Запад. Пытаются наверстать это время. И выход для них, как они говорят, только один – война. Они нас пытаются обвинить в войне. Но мы прекрасно видим, кто раздувает эту истерию. Сейчас это самая большая угроза, самый большой вызов для мира. Спокойствие и выдержка, внутренняя консолидация, реформирование разумное на основание закона нашей политической системы – это в том числе очень важные факторы для предотвращения этой войны».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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