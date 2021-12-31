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Освежить вкус оливье? Вот как можно это сделать! Почитайте, как придать изюминку привычным новогодним блюдам!
Источник материала: ОНТ
Шеф-повар Сергей Синицын рассказал
Готовить к новогоднему столу только хорошо знакомые и простые блюда, немного изменяя их рецепты – один из способов.
Гарниром вполне может быть отварной картофель – простая, но вызывающая аппетит еда.
Некоторые блюда лучше подготовить заранее, чтобы в последние часы перед Новым годом было больше времени.
Шеф-повар поделился еще одним способом сэкономить время перед праздничным застольем.
Новизну привычным блюдам придают полезные специи – куркума, имбирь, семена чиа, замоченные грецкие орехи.
Однако самый радикальный способ сократить предновогоднюю суету – заказать готовую еду, заключил Синицын.
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Освежить вкус оливье? Вот как можно это сделать! Почитайте, как придать изюминку привычным новогодним блюдам!
Шеф-повар Сергей Синицын рассказал радио Sputnik, как с минимальными затратами времени накрыть новогодний стол так, чтобы потом с удовольствием вспоминать...
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