Минский дом-музей Якуба Коласа подготовил выставку уникальных прижизненных графических изображений песняра

Источник материала: ОНТ

Каким был на самом деле Якуб Колас? Минский дом-музей песняра представляет выставку прижизненных графических изображений автора эпической поэмы «Новая зямля». Многие зарисовки с натуры не знакомы широкой публике. А самый большой парадный портрет классика намерены реставрировать к его 140-летию.





Тот, кто видел сквозь время. И этот взгляд сохранился. В портрете – реальный Колас. Ему – 70. За плечами – жизнь, полная испытаний, потерь, славы. Большое полотно – метр на почти полтора – в холле, через который ходил в 53 году вице-президент Академии наук.

Василина Мицкевич, главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Парадны партрэт Якуба Коласа работы Гаўрылы Мікітавіча Гарэлава. Гэта вядомы рускі, савецкі мастак, які скончыў Пензенскае мастацкае вучылішча, Пецярбургскую акадэмію мастацтваў. Быў вучням Іллі Рэпін, свёкрам Заіра Ісаакавіча Азгура, з якім Якуб Колас сябраваў. Партрэт быў напісаны з натуры ў рабочым кабінеце Якуба Коласа ў Акадэміі навук Беларусі».

Картине маслом почти 70 лет. Восстановления требует. Уже обсуждают возможности. 2022-й – год, когда тиражировать будут не только поэтические шедевры. Но и образы песняра. К 140-летию «Народного» – графика. Первая из серии выставок «Мастацкая каласіяна».

Специально для этого показа «одели» в «правильные» рамы 22 карандашных рисунка. Их автор – Семен Герус – «ловил» натуру с 1953 по 56 год: на съездах, пленумах, и даже в лечкомиссии. Портреты в музейном фонде – больше 20 лет. Теперь пора узнать получше.

Наталья Адамович, научный сотрудник Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Герус Сямён Пятровіч. У 1953 годзе ён вывозіў сваіх студэнтаў на возера Нарач. А Колас там гасцяваў у свайго сябра – пісьменніка Міхася Лынькова. Там у яго было лецiшча. Дарэчы, Лынькоў рабіў фотаздымкі. І вось, можна параўнаць фотаздымкі Лынькова з Герусам. І сказаць, што Герус падабенства пакінуў».

Среди приоритетных проектов культурной институции – каталог всех изображений песняра. Готовят и выставку живописных портретов Коласа – совместно с музеем Купалы и Национальным художественным. Каким он был при жизни. Таким и останется навсегда.

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