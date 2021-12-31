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Почему в новой Конституции не прописаны интеграционные процессы с Россией? Отвечает Вадим Гигин
Источник материала: ОНТ
Нет смысла прописывать в новой Конституции Беларуси интеграционные процессы с Россией, ведь Основной закон нашей страны по духу близок к Основному закону Союзного государства. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Нет смысла прописывать в новой Конституции Беларуси интеграционные процессы с Россией, ведь Основной закон нашей страны по духу близок к Основному закону...
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