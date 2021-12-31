Почему в новой Конституции не прописаны интеграционные процессы с Россией? Отвечает Вадим Гигин

Источник материала: ОНТ

Нет смысла прописывать в новой Конституции Беларуси интеграционные процессы с Россией, ведь Основной закон нашей страны по духу близок к Основному закону Союзного государства. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «Я был одним из тех, кто выступал за то, чтобы прописать наши интеграционные процессы в Конституции. Сейчас этого нет в проекте. Я прочитал изменения и дополнения, опубликованные, и понял. Есть буква закона, а есть дух закона. Вот сам дух этого закона – слова о ВОВ, о нашей исторической преемственности. То, как мы прописываем традиционные ценности. Мы с такой Конституцией на Западе не нужны. Это Конституция не их идеологии, это не еэсовская Конституция. Сам дух нашей Конституции подчеркивает, кто мы и откуда, что мы принадлежим в Восточнославянской цивилизации. Мы формируем политический строй, который близок к строю Российской Федерации. Сам дух нашей Конституции и Конституции Российской Федерации после изменений 2020 года сближает их. Не нужно все буквально прописать».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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