Вадим Гигин: Беларусь будет социальным государством, это наш бренд

Источник материала: ОНТ

Новая Конституция Беларуси сохранит для граждан все социальные гарантии. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «У нас хорошая Конституция 1994 года с поправками 1996-го и 2004-го. Мы сохраняем все социальные гарантии – важнейший блок для наших граждан. Люди многие волнуются. Вот, экономические вызовы, санкции, геополитическая ситуация, чтобы государство не отказалось от своих обязательств. И мы говорим: государство будет социальным. Это наш бренд. Все знают, что в Беларуси сильные социальные гарантии, их важно сохранить».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram