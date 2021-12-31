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Вадим Гигин: Беларусь будет социальным государством, это наш бренд
Источник материала: ОНТ
Новая Конституция Беларуси сохранит для граждан все социальные гарантии. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Новая Конституция Беларуси сохранит для граждан все социальные гарантии. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель правления...
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