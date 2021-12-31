В канун Нового года в комплексе Minsk World прошла сдача нового дома: «Екатеринбург» встречает новоселов в квартале «Евразия»

Источник материала: ОНТ

Когда мечты сбываются. Под конец уходящего года в комплексе Minsk World сдача очередного нового дома. Застройщик возводит новый район, спроектированный по принципу «15-минутного города», где все – в шаговой доступности, а если точнее, то до любого объекта инфраструктуры, будь то торгового центра, поликлиники, школы, детского сада или станции метро – пешком в пределах 15 минут.





Лучший подарок к Новому году – ключи от собственной квартиры. Особенно если эта квартира в комплексе Minsk World!

Дом «Екатеринбург» в квартале «Евразия». Стильный, современный. Квартал «Евразия» – расположен в центре Minsk World. И новый дом – яркая доминанта. Поскольку новостройка названа в честь крупнейшего экономического, административного, культурного и научно-образовательного центра Урала, – церемонию передачи ключей его жителям посетил представитель посольства.

Владимир Казанчев, старший советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь: «Очень красивые дома. Вообще, в Минске очень красиво. И очень хорошее планирование территориальное. А дома, конечно, что и говорить, каждый из нас был бы рад, если бы жил в таком доме».

И вот он, – торжественный момент. Первые впечатления от праздника у будущих жителей дома. Ремонт не займет много времени, и следующие праздники многие из них встретят в «Екатеринбурге».

Квартал «Евразия» – яркий пример реализации концепции «15-минутного города», по которой возводится многофункциональный комплекс Minsk World.

На первое место в таких проектах ставится пешеходная доступность. Идея пользуется популярностью в Европе, ее продвигают урбанисты и профессоры ведущих университетов мира. А в Беларуси она реализуется уже несколько лет!

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «На сегодняшний день мы продали более 22 тысяч квартир в комплексе. Тысячи белорусских семей получили то счастье, о котором мечтали. На протяжении многих лет мы внедряем новые стандарты в строительстве и архитектуре. Задаем новые тренды в строительстве страны».

Minsk World – крупнейший в Европе девелоперский проект. Отмеченный национальными и международными наградами. Все в шаговой доступности – это концепция «15-минутного города». Развития инфраструктура. Здесь будет 13 детских садов и 7 школ. В пешей доступности строится станция метро «Аэродромная» а всего в комплексе 2 станции новой линии. Одна из них уже принимает пассажиров.

Здесь же крупнейший торгово-развлекательный центром. Большой парк. И сердце – Международный финансовый центр. Крупнейшее здание в стране – и тысячи новых рабочих мест, а также миллионы инвестиций.

Много возможностей для любого бизнеса. На первых этажах многих домов – коммерческие помещения, а значит здесь появятся кафе, пекарни, спортивные залы и другие полезные объекты городского ритейла.

Принципиальная позиция застройщика – у каждой семьи должна быть собственная квартира. И поэтому – самые благоприятные условия приобретения квартир и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Купить квартиру в домах можно как за собственные средства, по партнерским программам с крупными банками страны, так и в беспроцентную рассрочку и лизинг.

Недвижимость – актив, который доказал свою окупаемость и доходность. С приобретением жилья не стоит тянуть и откладывать. В следующем году будет только дорожать.

Поэтому с важным решением в жизни лучше не откладывать.

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