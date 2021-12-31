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В канун Нового года в комплексе Minsk World прошла сдача нового дома: «Екатеринбург» встречает новоселов в квартале «Евразия»
Источник материала: ОНТ
Когда мечты сбываются. Под конец уходящего года в комплексе Minsk World сдача очередного нового дома. Застройщик возводит новый район, спроектированный по принципу «15-минутного города», где все – в шаговой доступности, а если точнее, то до любого объекта инфраструктуры, будь то торгового центра, поликлиники, школы, детского сада или станции метро – пешком в пределах 15 минут.
Лучший подарок к Новому году – ключи от собственной квартиры. Особенно если эта квартира в комплексе Minsk World!
Дом «Екатеринбург» в квартале «Евразия». Стильный, современный. Квартал «Евразия» – расположен в центре Minsk World. И новый дом – яркая доминанта. Поскольку новостройка названа в честь крупнейшего экономического, административного, культурного и научно-образовательного центра Урала, – церемонию передачи ключей его жителям посетил представитель посольства.
И вот он, – торжественный момент. Первые впечатления от праздника у будущих жителей дома. Ремонт не займет много времени, и следующие праздники многие из них встретят в «Екатеринбурге».
Квартал «Евразия» – яркий пример реализации концепции «15-минутного города», по которой возводится многофункциональный комплекс Minsk World.
На первое место в таких проектах ставится пешеходная доступность. Идея пользуется популярностью в Европе, ее продвигают урбанисты и профессоры ведущих университетов мира. А в Беларуси она реализуется уже несколько лет!
Minsk World – крупнейший в Европе девелоперский проект. Отмеченный национальными и международными наградами. Все в шаговой доступности – это концепция «15-минутного города». Развития инфраструктура. Здесь будет 13 детских садов и 7 школ. В пешей доступности строится станция метро «Аэродромная» а всего в комплексе 2 станции новой линии. Одна из них уже принимает пассажиров.
Здесь же крупнейший торгово-развлекательный центром. Большой парк. И сердце – Международный финансовый центр. Крупнейшее здание в стране – и тысячи новых рабочих мест, а также миллионы инвестиций.
Много возможностей для любого бизнеса. На первых этажах многих домов – коммерческие помещения, а значит здесь появятся кафе, пекарни, спортивные залы и другие полезные объекты городского ритейла.
Принципиальная позиция застройщика – у каждой семьи должна быть собственная квартира. И поэтому – самые благоприятные условия приобретения квартир и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Купить квартиру в домах можно как за собственные средства, по партнерским программам с крупными банками страны, так и в беспроцентную рассрочку и лизинг.
Недвижимость – актив, который доказал свою окупаемость и доходность. С приобретением жилья не стоит тянуть и откладывать. В следующем году будет только дорожать.
Поэтому с важным решением в жизни лучше не откладывать.
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В канун Нового года в комплексе Minsk World прошла сдача нового дома: «Екатеринбург» встречает новоселов в квартале «Евразия»
Когда мечты сбываются. Под конец уходящего года в комплексе Minsk World сдача очередного нового дома. Застройщик возводит новый район, спроектированный по принципу...
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