«Большой шаг к национальной идее» – Вадим Гигин о новой Конституции Беларуси

Источник материала: ОНТ

Новая Конституция Беларуси – это большой шаг к формулированию национальной идеи. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «Во многом мы сделали очень большой шаг к этому [к формулированию национальной идеи]. Вот смотрите, чем характеризуется Конституция? Вообще, что такое Основной закон? Это три очень важных блока вопросов, тем. Конечно, это идеология. Конечно, это идея. Конституция начинается с преамбулы, мы – белорусы, мы провозглашаем, во что мы верим. Это наш гражданский символ веры. Символ веры церковный утвержден когда-то в четвертом веке, он начинается со слов “верую…”. Здесь же мы, граждане Беларуси, провозглашаем… И перечисляется целый ряд положений. Дальше – политический строй, конституционный строй, очень важны вопросы о взаимоотношении различных ветвей власти, общества и власти, гражданина и власти. И, конечно же, социальные гарантии. Когда мы говорим о национальной идее, отдельные такие элементы, которые в Конституции прослеживаются, я бы в нескольких терминах определил. Это суверенитет как абсолютная ценность, народовластие, президентская республика, социальное государство, историческая память, справедливость и закон, безопасность. Вот все то, что прописано сейчас в Конституции – это требование людей и их понимание того, как должна быть устроена жизнь на нашей земле. То, как мы обращаемся сейчас к истории, какое внимание ей уделяем, как никогда раньше, а ведь история, осознание себя в этом пути историческом – из прошлого в будущее – это и есть фундамент идей. Ответы на вопрос “кто мы”, “что мы можем”, “на что мы можем рассчитывать” – это фундамент национальной идеи. И в Конституции мы прописываем историческую преемственность, и память о ВОВ, чего раньше не было, это очень большой шаг вперед».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram