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Внешний госдолг Беларуси уменьшился на $400 млн с начала года

31.12.2021 12:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 0 млн с начала года

Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2021 года уменьшился на 2,1% или $400 млн, сообщили в Минфине. 

Сам внешний госдолг страны на 1 декабря составляет $18,2 млрд. 

Тем временем совокупный государственный долг Беларуси за год вырос на 0,9%. На 1 декабря он составил Br58,3 млрд. 

Внутренний госдолг на начало декабря составил Br11,9 млрд. Он с 2020-го увеличился на 20%. Теперь он составляет Br2 млрд (с учетом курсовых разниц).

Фото: Pixabay

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Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2021 года уменьшился на 2,1% или $400 млн, сообщили в Минфине.  Сам внешний госдолг страны на 1 декабря составляет $18,2...
 
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