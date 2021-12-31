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Внешний госдолг Беларуси уменьшился на $400 млн с начала года
Источник материала: ОНТ
Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2021 года уменьшился на 2,1% или $400 млн,
Сам внешний госдолг страны на 1 декабря составляет $18,2 млрд.
Тем временем совокупный государственный долг Беларуси за год вырос на 0,9%. На 1 декабря он составил Br58,3 млрд.
Внутренний госдолг на начало декабря составил Br11,9 млрд. Он с 2020-го увеличился на 20%. Теперь он составляет Br2 млрд (с учетом курсовых разниц).
Фото: Pixabay
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Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2021 года уменьшился на 2,1% или $400 млн, сообщили в Минфине. Сам внешний госдолг страны на 1 декабря составляет $18,2...
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